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Улично-дорожная сеть в Мневниковской пойме свяжет городские объекты с автомагистралями

Улично-дорожная сеть в Мневниковской пойме свяжет городские объекты с автомагистралями

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В Мневниковской пойме создают проект улично-дорожной сети. Она свяжет все городские объекты с автомагистралями северо-запада столицы. Об этом рассказал заммэра Москвы по строительной политике Андрей Бочкарев. Длина дорожной сети составит почти 12 километров.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, там планируют возвести эстакады через Северо-Западную хорду со съездами на улицы Нижние Мневники и Проектируемый проезд № 1165. Также движение в этом районе облегчат два автомобильных и два вело-пешеходных моста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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