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02 августа 2013, 19:30

Город

Ленинградский вокзал открыли после двухлетней реконструкции

Ленинградский вокзал открыли после двухлетней реконструкции

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Сегодня после двухлетней реконструкции открыли Ленинградский вокзал. Результаты работы представили Сергею Собянину.

В рамках проекта по модернизации всех вокзалов Москвы на Ленинградском отремонтировали камеры хранения, санитарные комнаты и установили архитектурную подсветку, обустроили современную торговую зону и кассы открытого типа.

Программа предусматривает не только модернизацию вокзалов, но и прилегающих территорий.
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