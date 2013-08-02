02 августа 2013, 19:30Город
Ленинградский вокзал открыли после двухлетней реконструкции
Сегодня после двухлетней реконструкции открыли Ленинградский вокзал. Результаты работы представили Сергею Собянину.
В рамках проекта по модернизации всех вокзалов Москвы на Ленинградском отремонтировали камеры хранения, санитарные комнаты и установили архитектурную подсветку, обустроили современную торговую зону и кассы открытого типа.
Программа предусматривает не только модернизацию вокзалов, но и прилегающих территорий.