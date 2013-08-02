Ленинградский вокзал открыли после двухлетней реконструкции

Сегодня после двухлетней реконструкции открыли Ленинградский вокзал. Результаты работы представили Сергею Собянину.

В рамках проекта по модернизации всех вокзалов Москвы на Ленинградском отремонтировали камеры хранения, санитарные комнаты и установили архитектурную подсветку, обустроили современную торговую зону и кассы открытого типа.

Программа предусматривает не только модернизацию вокзалов, но и прилегающих территорий.