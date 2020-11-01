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01 ноября 2020, 23:15

Транспорт

Для водителей ввели изменения с 1 ноября

Для водителей ввели изменения с 1 ноября

С 1 ноября в России перестанут выдавать бумажные ПТС

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С сегодняшнего дня в России оформляют только электронные паспорта на транспортные средства. Но бумажные менять не обязательно. Они продолжат действовать.

Некрупную аварию можно оформить через "Помощника ОСАГО", в электронном виде. Причем часть данных не придется даже заполнять – мобильное приложение будет брать их из личного кабинета водителя на портале Госуслуг.

Участникам аварии останется только проверить информацию и загрузить фотографии. Но есть лимит выплат – до 400 тысяч рублей.

Теперь к водителям, которые не сообщили о прохождении техосмотра и не направили диагностическую карту в страховую, смогут применять право регресса. Это касается тех, кто оформил ОСАГО в период пандемии. Это можно было сделать по упрощенной схеме, без техосмотра.

На новых шинах должна быть маркировка. Производить и тем более продавать без нее, больше нельзя. Такой мерой хотят вытеснить с рынка контрафакт.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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