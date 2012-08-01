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01 августа 2012, 12:04

С 1 августа в Москве начинают работать 500 бахчевых развалов

С 1 августа в Москве начинают работать 500 бахчевых развалов

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Традиционно с 1 августа москвичи смогут покупать арбузы и дыни на бахчевых развалах, на ярмарках выходного дня, на рынках, в магазинах стационарной сети. Всего в Москве будут работать около 500 бахчевых развалов. Продукция в основном поступает из Астраханской, Волгоградской областей, Ставропольского края и Дагестана.

Считается, что до этого времени есть арбузы опасно, так как они выращиваются при помощи удобрений.

Происхождение, качество арбузов должно подтверждаться документами. Продавец обязан иметь личную медицинскую книжку. Кроме того, торговое место должно быть оснащено современным оборудованием: весоизмерительным прибором, урной и трафаретом, на котором должно быть указана информация о режиме работы и юридической адрес предпринимателя.

Арбузы и дыни должны находиться под навесным тентом и лежать на специальном настиле. Бахчевые культуры запрещено продавать частями или с надрезами.
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