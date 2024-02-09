Футбольный турнир "Кубок Легенд" пройдет в столице 10 и 11 февраля

Москва готовится к ежегодному "Кубку Легенд". Это международный футбольный турнир, на который традиционно приезжают мировые звезды футбола.

Матчи состоятся в предстоящие выходные, 10–11 февраля, причем на этот раз мероприятие пройдет в новом клубном формате. За главный приз поборются сборная Мира, а также именитые игроки "Спартака", ЦСКА, "Локомотива", "Динамо" и "Зенита".

Среди приглашенных звезд заявлены, например, Александр Глеб, Флоран Малуда, Рикарду Куарежма, Нуну Гомеш и многие другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.