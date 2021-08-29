На Ленинградском шоссе образовалась длинная пробка в сторону центра

На Ленинградском шоссе на развязке с северо-западной хордой перевернулся автомобиль. Предположительно, водитель грубо нарушил скоростной режим.

Остальные машины успели затормозить. Многие побежали на помощь. По предварительным данным, в ДТП серьезно никто не пострадал. Люди смогли сами выбраться из салона перевернутой машины. Причины аварии и все обстоятельства теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

