Новости России: в Липецке управляющая компания постелила ковер вместо асфальта

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Коммунальщики навели красоту в Липецке. Там в одном из дворов постелили ковер. Дело в том, что не так давно на Индустриальной улице лопнули трубы, плитку возле дома пришлось разобрать, и у подъезда образовалась яма из грязи. Ее пытались засыпать щебнем, но жильцы все равно жаловались, пока управляющая компания не нашла изящное решение. Ковер в итоге устроил всех – во дворе теперь и чисто, и уютно.
В Омске местный депутат занялся не благоустройством, а разрушением собственного дома. Камера запечатлела, как мужчина вместе со своим пьяным другом разбивает стекло в подъезде. Местные жители сразу узнали одного из вандалов – сотрудника горсовета Дмитрия Пугачева. Причем мужчина не просто депутат, а еще и руководитель детского оздоровительного центра и чемпион мира по гиревому спорту.
А в Тюмени целый жилой квартал остался без света на несколько часов. Но не из-за коммунальной аварии. Там местные цыгане срезали пару сотен метров медного кабеля. Затем они сняли видео, как выковыривают цветной металл, и выложили его в TikTok. Впрочем, когда на канал подписались полицейские, лавочку пришлось прикрыть.
В центре Петербурга прорвало трубу с кипятком – без тепла остались жилые дома и детский сад. Всего более 20 зданий. Густой белый пар окутал Девятую Советскую улицу. Там уже работают экстренные службы, но починить все обещают только к вечеру. Отопление в дома должны дать по резервной схеме.
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