Олени и кабаны из брошенного мини-зоопарка в Пушкине могут умереть

Олени и кабаны из мини-зоопарка в Пушкине могут умереть. Владельцы питомника бросили животных и сбежали из РФ. Обитателей зоопарка стали подкармливать местные рыболовы, охотники и просто неравнодушные люди. Но скоро настанут холода – без должного ухода животные могут не пережить зиму.

В Минсельхозе сообщили, что судьбой животных уже занялись. Не исключено, что удастся привлечь к ответственности и бывших владельцев мини-зоопарка в Пушкинском округе. Прокуратура начала проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.