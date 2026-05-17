Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 мая

Град наблюдали жители района Сокольники в воскресенье, 17 мая. Вместе с тем в некоторых районах Москвы прошел дождь – в частности, в Перове, а также на северо-востоке Москвы.

Движение по Северо-Восточной хорде в районе Амурской улицы перекрыто в обе стороны. Ранее там под эстакадой произошел пожар. Горели строительные материалы, к тушению привлекали в том числе и пожарный поезд.

Из-за аномальной жары на предстоящей неделе в Москве и Подмосковье будет действовать "оранжевый" уровень погодной опасности – с понедельника по субботу. В Подмосковье тем временем объявлена пожарная опасность, местами – высокая.

