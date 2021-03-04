Губернатор Ростовской области отчитал чиновников перед подписчиками в Instagram

Губернатор Ростовской области отчитал администрацию города Батайска за плохие дороги. Телефонный разговор с чиновниками он выложил на своей страничке в Instagram.

На видео моментально отреагировали подписчики. Они, в свою очередь, тоже решили набрать губернатору. Изобретательные жители стали публиковать видео со "звонками" Василию Голубеву, в которых они просят его разобраться с грязью и ухабами возле их домов – тоже за 5 дней.

Губернатор такой флешмоб поддержал и поручил всерьез рассмотреть все жалобы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.