Иммунолог предостерег от купания в столичных фонтанах из-за инфекции

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что купание в столичных фонтанах небезопасно, так как вода в них может быть загрязнена следами жизнедеятельности животных. Кроме того, в ней может присутствовать ротавирусная инфекция и опасная бактерия легионелла.

В связи с этим Жемчугов настоятельно рекомендовал купаться только в городских бассейнах или в разрешенных для купания водоемах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

