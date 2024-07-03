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03 июля, 14:15

Общество

Иммунолог предостерег от купания в столичных фонтанах из-за инфекции

Иммунолог предостерег от купания в столичных фонтанах из-за инфекции

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Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что купание в столичных фонтанах небезопасно, так как вода в них может быть загрязнена следами жизнедеятельности животных. Кроме того, в ней может присутствовать ротавирусная инфекция и опасная бактерия легионелла.

В связи с этим Жемчугов настоятельно рекомендовал купаться только в городских бассейнах или в разрешенных для купания водоемах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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