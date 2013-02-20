Ведущий австралийского телеканала потерял сознание в прямом эфире

Комментатору австралийского телеканала "Санрайз" пришлось нелегко во время прямого эфира. Телеведущий рассказывал зрителям о погоде прямо из кабины самолета. Внезапно репортаж прервался. Во время полета телеведущий потерял сознание в результате перегрузки.

Несколько секунд зрители наблюдали журналиста в бессознательном состоянии. После чего трансляцию прервали. Надеемся, что с комментатором все в порядке, а это видео еще раз напоминает, как непросто работать в кадре.