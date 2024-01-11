Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 17:15

Город

Городские службы приступили к ликвидации последствий метели в Москве

Городские службы приступили к ликвидации последствий метели в Москве

В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

В спорткомплексе "Лужники" открыли лыжно-биатлонную трассу

Новости часа: Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Станция метро на территории бывшего завода "ЗИЛ" появится в 2024 году

Новости часа: мэр Москвы рассказал о результатах ввода недвижимости в эксплуатацию

Новая лыжно-биатлонная трасса заработала на территории спорткомплекса "Лужники"

"Актуальный репортаж": как работает столичная фарминдустрия

Столичный турпоток вырос на 25% в новогодние выходные – АТОР

Затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском проспекте и шоссе Энтузиастов

В четверг, 11 января, Москву накрыла "черная" метель. Как отметили синоптики, снег с разной интенсивностью будет идти в столичном регионе до 13–14 января.

Для ликвидации последствий вьюги на улицах Москвы работают коммунальные службы. В уборке столичных районов задействованы дворники, рабочие дорожного хозяйства, водители и механизаторы спецтехники. Они расчищают дороги и тротуары, а также убирают наледь с крыш.

Почему одну из разновидностей метели называют "черной"? Подробнее о погодных изменениях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпогодавидеоАлина ГилеваРоман Муравьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика