Аттракцион "Солнце Москвы" закрыли из-за мороза на ВДНХ

Аттракцион "Солнце Москвы" закрыли из-за мороза. Колесо обозрения на ВДНХ может работать при температуре до минус 10 градусов, а по ночам в столице холоднее.

В Подмосковье в ночь на 2 декабря температура опускалась до минус 20 градусов. Минимальное значение зафиксировали в Черустях.

По прогнозам синоптиков, теплее станет только в январе. Температура воздуха в столице 2 декабря установится на отметке минус 8 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.