Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:15

Город

Аттракцион "Солнце Москвы" закрыли из-за мороза на ВДНХ

Аттракцион "Солнце Москвы" закрыли из-за мороза на ВДНХ

Московская акция "День без турникетов" пройдет в столице с 8 по 10 декабря

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 4 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": протяженность столичных утренних заторов составила 74 километра

Колесо обозрения "Солнце Москвы" закрыли из-за мороза

"Утро": затор образовался на Волгоградском проспекте

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Мой район. Обратная связь": в Хамовниках отреставрируют флигель усадьбы Ивана Тургенева

Аттракцион "Солнце Москвы" закрыли из-за мороза. Колесо обозрения на ВДНХ может работать при температуре до минус 10 градусов, а по ночам в столице холоднее.

В Подмосковье в ночь на 2 декабря температура опускалась до минус 20 градусов. Минимальное значение зафиксировали в Черустях.

По прогнозам синоптиков, теплее станет только в январе. Температура воздуха в столице 2 декабря установится на отметке минус 8 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпогодавидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика