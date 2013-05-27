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Новости

27 мая 2013, 07:54

Автобусы в Москве начали оборудовать парконами

Автобусы в Москве начали оборудовать парконами

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В Москве начали устанавливать парконы на автобусы. Пока мобильными комплексами видеофиксации оборудовали только два экспресса на маршруте № 902. Они будут сканировать различные нарушения правил дорожного движения.


Эксперты считают, что оборудование наземного транспорта парконами поможет уменьшить число нарушений и сделает движение более свободным. Большинство водителей уже знают, где расположены стационарные камеры и в их поле зрения ездят аккуратно. В перспективе власти рассчитывают оснастить камерами все автобусы экспресс-маршрутов, курсирующих по выделенным полосам. Добавим, что один такой прибор стоит около 500 тысяч рублей.
автобусы парконы новости Роман Карлов Карина Орлова
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