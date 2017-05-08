Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата исполнилось 50 лет

8 мая исполняется ровно 50 лет с того момента, как был открыт главный военный мемориал страны – Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата. Как сообщает телеканал "Москва 24", в память об этом в Александровском саду прошли торжественные мероприятия.

Сам памятник было решено создать в 1966 году, останки неизвестного бойца 2 декабря эксгумировали из братской могилы у бывшей железнодорожной станции Крюково. Спустя почти полгода на месте захоронения официально открылся сам мемориал с надписью "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".