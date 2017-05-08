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Новости

08 мая 2017, 21:15

Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата исполнилось 50 лет

Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата исполнилось 50 лет

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8 мая исполняется ровно 50 лет с того момента, как был открыт главный военный мемориал страны – Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата. Как сообщает телеканал "Москва 24", в память об этом в Александровском саду прошли торжественные мероприятия.

Сам памятник было решено создать в 1966 году, останки неизвестного бойца 2 декабря эксгумировали из братской могилы у бывшей железнодорожной станции Крюково. Спустя почти полгода на месте захоронения официально открылся сам мемориал с надписью "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".
Вечный огонь Александровский сад новости Полина Соловьева Айрат Галимов
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