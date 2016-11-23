Мосгордума приняла бюджет столицы на следующие три года в окончательной редакции. Во время второго чтения депутаты рассмотрели ряд предложенных ранее поправок, передает телеканал "Москва 24".

Бюджет Москвы сохраняет свою социальную направленность. 90 процентов всех расходов идут на реализацию госпрограмм. Абсолютный приоритет − выполнение социальных обязательств перед москвичами: повышение качества образования, здравоохранения и других услуг. Расходы на льготное обеспечение лекарствами в следующем году вырастут на 43 процента.

Развитие столичной транспортной системы по объему финансирования − программа-лидер. 434,5 миллиарда рублей город выделит на нее в следующем году. Большая часть ассигнований уйдет на строительство метро и дорог.

Специальная поддержка жителей Москвы − еще одна приоритетная программа. С 2017 по 2019 годы из бюджета на нее выделят 1 триллион 200 миллиардов рублей, что превышает пятую часть финансирования всех госпрограмм.

На третьем месте по объемам финансирования − сфера образования. В 2017 году в нее вложат 276 миллиардов рублей. Столичные школы получат программный комплекс с электронными библиотеками учебных материалов и виртуальными лабораториями.

На здравоохранение в следующем году в бюджете предусмотрено 233 миллиарда. Еще 168 миллиардов поступят из федерального фонда ОМС. В течение трех лет планируется увеличить продолжительность жизни москвичей до 78 лет.