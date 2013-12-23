Земфира и Рената Литвинова презентовали свой фильм в интернете. Певица опубликовала на Youtube короткометражную ленту "Девушка с коробкой". Сценарий и режиссура принадлежат Ренате Литвиновой, а музыкальным оформлением занималась Земфира. За 4 дня ролик набрал несколько тысяч просмотров. Снят он в стилистике немого кино. Черно-белые кадры чередуются с титрами. Лента повторяет западную практику, когда небольшие фильмы рекламируют те или иные модные бренды. В "Девушке с коробкой" фигурирует имя одного из российских модельеров.