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23 декабря 2013, 11:37

Земфира и Рената Литвинова презентовали свой фильм в интернете

Земфира и Рената Литвинова презентовали свой фильм в интернете

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Земфира и Рената Литвинова презентовали свой фильм в интернете. Певица опубликовала на Youtube короткометражную ленту "Девушка с коробкой". Сценарий и режиссура принадлежат Ренате Литвиновой, а музыкальным оформлением занималась Земфира. За 4 дня ролик набрал несколько тысяч просмотров. Снят он в стилистике немого кино. Черно-белые кадры чередуются с титрами. Лента повторяет западную практику, когда небольшие фильмы рекламируют те или иные модные бренды. В "Девушке с коробкой" фигурирует имя одного из российских модельеров.
Елена Павлова новости Земфира Рената Литвинова
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