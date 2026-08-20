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20 августа, 20:45

Транспорт

Московская билетная система позволяет оплачивать проезд на канатной дороге

Московская билетная система позволяет оплачивать проезд на канатной дороге

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Московская билетная система позволяет оплачивать проезд не только в городском общественном транспорте. Цифровые решения работают, в том числе, на канатных дорогах в разных городах. На канатной дороге на Воробьевых горах проезд можно оплачивать картой "Тройка".

Система также позволяет автоматически анализировать данные о поездках. Она показывает, сколько пассажиров проходит через конкретную станцию метро или садится в автобусы на определенной остановке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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