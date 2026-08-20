Студенты выпустили более 20 тысяч товаров под брендом "Сделано колледжами Москвы"

Студенты под брендом "Сделано колледжами Москвы" выполняют реальные заказы для города под руководством опытных наставников. За год молодые мастера изготовили более 10 тысяч элементов уличной инфраструктуры, 10 пуфов, шкафов, парт и стульев для школ и еще более 10 тысяч авторских товаров. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участие в проекте позволяет студентам отрабатывать навыки и видеть, как результат их труда преображает городские пространства. До 6 сентября товары студентов можно приобрести в пяти арт-павильонах проекта "Сделано в Москве" на Арбате, Новом Арбате, Трубной и Болотной площадях.

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