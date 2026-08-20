Собянин: начался прием заявок на восьмой конкурс грантов "Москва – добрый город"

В столице стартовал восьмой конкурс грантов "Москва – добрый город" для социально ориентированных НКО. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Заявки принимаются по шести направлениям: продвижение социального волонтерства, поддержка взрослых, детей с особенностями развития, семей и подростков в трудной жизненной ситуации, участников СВО.

За годы проведения конкурса финансирование получили почти 750 проектов на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Новшеством этого года станет использование искусственного интеллекта для анализа и структурирования данных, что позволит экспертам сосредоточиться на оценке проектов.

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