20 августа, 07:30Происшествия
Новости регионов: смерч в Калининградской области повредил крыши домов
В Калининградской области прошел смерч, который повредил крыши домов и легкие конструкции. В некоторых домах зафиксированы перебои с электричеством. Жителей призвали к осторожности из-за риска возникновения новых смерчей.
В окно скоростного поезда Выборг – Санкт-Петербург на ходу прилетел неизвестный предмет, от которого треснуло стекло. Специалисты предполагают, что причиной стала деталь, отлетевшая от другого поезда. Пострадавших нет.
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