Новости регионов: смерч в Калининградской области повредил крыши домов

В Калининградской области прошел смерч, который повредил крыши домов и легкие конструкции. В некоторых домах зафиксированы перебои с электричеством. Жителей призвали к осторожности из-за риска возникновения новых смерчей.

В окно скоростного поезда Выборг – Санкт-Петербург на ходу прилетел неизвестный предмет, от которого треснуло стекло. Специалисты предполагают, что причиной стала деталь, отлетевшая от другого поезда. Пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.