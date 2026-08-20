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Новости

20 августа, 07:30

Происшествия

Новости регионов: смерч в Калининградской области повредил крыши домов

Новости регионов: смерч в Калининградской области повредил крыши домов

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В подмосковном Серпухове загорелся трехэтажный жилой дом

В Калининградской области прошел смерч, который повредил крыши домов и легкие конструкции. В некоторых домах зафиксированы перебои с электричеством. Жителей призвали к осторожности из-за риска возникновения новых смерчей.

В окно скоростного поезда Выборг – Санкт-Петербург на ходу прилетел неизвестный предмет, от которого треснуло стекло. Специалисты предполагают, что причиной стала деталь, отлетевшая от другого поезда. Пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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