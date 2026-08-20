Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На станции метро "Достоевская" Кольцевой линии завершаются горнопроходческие работы, сообщил Сергей Собянин. Рабочие приступили к созданию наклонного хода эскалаторного тоннеля – длина проходки превысит 92 метра. Строительство станции ведется в сложных гидротехнических условиях с применением технологии замораживания грунта.

"Одним из приоритетных направлений нашей работы остается развитие транспортной инфраструктуры столицы – не только ключевых магистралей, но и дорог внутриквартального значения. Так, в районе Нагатино-Садовники мы строим новый съезд с Варшавского шоссе. В рамках первого этапа проекта появится подъездная дорога к жилому комплексу по программе реновации, переезд через трамвайные пути и новые инженерные коммуникации. На втором этапе съезд продлят до Нагатинской набережной", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Мнёвниковской пойме появится теннисный центр площадью 22,5 тысячи квадратных метров. Архитектурный облик здания будет отличаться выразительной современной эстетикой с использованием витражных систем и алюминия.