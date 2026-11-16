Москвичи стали чаще ходить в баню за пределами родного города. В прошлом году рынок бань и саун в России вырос почти на четверть, до 55 миллиардов рублей, а в этом году, по прогнозам, составит почти 65 миллиардов.

Особой популярностью пользуются программы с профессиональным банщиком, спрос на такие услуги за год вырос на 65%. Программа длится от 3 до 5 часов и включает прогрев с травами, парение, скрабы, веничный массаж и купели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.