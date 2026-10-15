В Театре "Сатиры" покажут драму о хрупкой Мэрилин Монро

Театр "Сатиры" в новом сезоне решил разобрать образ главной иконы 60-х – Мэрилин Монро. Премьера спектакля "Давай займемся любовью" поставлена по пьесе французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта "Бунгало 21".

Действие разворачивается в одном из номеров отеля "Беверли-Хиллз" в Лос-Анджелесе, где случайно пересекаются две звездные пары: Монро и драматург Артур Миллер, а также французский шансонье Ив Монтан и актриса Симона Синьоре.

В центре истории – психологический портрет двух известных женщин, которые за внешним блеском скрывают свою хрупкость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

