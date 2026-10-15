Новый драматический театр покажет трагикомедию "Визит старой дамы"

Новый драматический театр в этом сезоне продолжает исследовать шекспировский треугольник деньги – жизнь – справедливость. На сцене снова трагикомедия "Визит старой дамы".

По сюжету жителям погрязшего в нищете немецкого городка предлагают светлое будущее в обмен на жизнь одного из них. Сначала сделка кажется неприемлемой, но не все так однозначно, когда на кону большие деньги и они почти в кармане.

Об экономике морали в обличье трагикомедии – в эфире телеканала Москва 24.

