В Москве состоялся финал Спартакиады "Моспром 2020" по хоккею. В него вышли представители института авиационных сплавов и сотрудники компании ракето-промышленной отрасли. Открывал финальный матч руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, он провел вбрасывание шайбы.



Спартакиаду "Моспром" проводят во второй раз. В прошлом году состязания получили столько положительных отзывов, что их решили сделать регулярными. Нынешняя спартакиада должна была пройти еще весной, но из-за коронавируса ее перенесли. Зато в этом году добавились еще два вида спорта – это как раз хоккей, и бокс.

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