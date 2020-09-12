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12 сентября 2020, 16:15

Спорт

В Москве состоялся финал Спартакиады "Моспром 2020" по хоккею

В Москве состоялся финал Спартакиады "Моспром 2020" по хоккею

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В Москве состоялся финал Спартакиады "Моспром 2020" по хоккею. В него вышли представители института авиационных сплавов и сотрудники компании ракето-промышленной отрасли. Открывал финальный матч руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, он провел вбрасывание шайбы.

Спартакиаду "Моспром" проводят во второй раз. В прошлом году состязания получили столько положительных отзывов, что их решили сделать регулярными. Нынешняя спартакиада должна была пройти еще весной, но из-за коронавируса ее перенесли. Зато в этом году добавились еще два вида спорта – это как раз хоккей, и бокс.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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