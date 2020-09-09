Кубок России по художественной гимнастике пройдет в Москве в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) назвала дату и место проведения Кубка России. Об этом сообщает ТАСС.

"Кубок России по художественной гимнастике пройдет в Москве с 7 по 13 октября", – рассказали в пресс-службе федерации.

Изначально турнир планировали провести в середине сентября в Алуште. Впоследствии состязание перенесли в Москву, но без указания точных сроков проведения.

Ранее в Москве состоялся чемпионат России по художественной гимнастике. Столица приняла турнир в период с 19 по 25 февраля.

Как стало известно в начале сентября, в 2022 году Российская Федерация примет чемпионат мира по стрелковому спорту. Такое решение приняли на заседании исполкома Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

