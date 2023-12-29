Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

29 декабря, 02:35

Общество

"Мой район. Навигатор": товары мастеров с инвалидностью начали продавать на маркетплейсе

"Мой район. Навигатор": товары мастеров с инвалидностью начали продавать на маркетплейсе

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Москвичи могут поддержать людей с инвалидностью, купив их изделия на социальном маркетплейсе "Москва – добрый город". В проекте уже трудятся более 1,5 тысячи москвичей с ограниченными возможностями здоровья.

Городской проект по поддержке инклюзивных мастерских помогает горожанам зарабатывать и находить друзей. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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