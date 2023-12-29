29 декабря, 02:35Общество
"Мой район. Навигатор": товары мастеров с инвалидностью начали продавать на маркетплейсе
Москвичи могут поддержать людей с инвалидностью, купив их изделия на социальном маркетплейсе "Москва – добрый город". В проекте уже трудятся более 1,5 тысячи москвичей с ограниченными возможностями здоровья.
Городской проект по поддержке инклюзивных мастерских помогает горожанам зарабатывать и находить друзей. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор