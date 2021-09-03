"В главной роли": Валентин Смирнитский

Валентин Смирнитский о профессии актера мечтал еще со школы. Правда, педагоги прочили ему совсем другую судьбу. Юноша учился неважно и лишь школьный драмкружок занимал все его мысли. Вот только со школой пришлось расстаться – Валентина Смирнитского исключили за хулиганское поведение. Обучение он продолжил в школе вечерней. И все же, мечту стать актером он воплотил.

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За что актер благодарен театральному режиссеру Анатолию Эфросу? Как Валентин Смирнитский стал знаменитым Портосом, и чем для него обернулась эта роль? Почему предпочитает театр, а не кинематограф? И о чем знаменитый артист мечтает сегодня? Об этом – в программе "В главной роли".