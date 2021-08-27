"В главной роли": Вера Васильева

Вера Васильева – уникальная актриса кино и театра. И, конечно, уникальная женщина, которая не скрывает своего возраста и на который она даже не выглядит. Любовь к актерству пришла к ней в детстве, когда юная Вера впервые оказалась в театре. С тех пор ни о чем другом она и думать не могла.

Если не играть, то лучше и не жить, думала она подростком. И добилась своего! Известность пришла к ней в 23 года, когда она снялась в картине знаменитого режиссера Ивана Пырьева "Сказание о земле Сибирской". А потом в ее жизнь пришел театр сатиры, которому актриса остается верна вот уже 75 лет.

Что за размолвка произошла у Веры Васильевой с Иваном Пырьевым? Как сцена подарила ей любовь всей жизни и из-за чего она не стала счастливой? Где актриса встретила своего единственного мужа и за что благодарна ему? Почему Вера Кузьминична всю жизнь остается верна любимому театру и что при этом актриса искала на провинциальных сценах? Об этом – в программе "В главной роли".