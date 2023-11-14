"Тайны кино": "Коммунист", "А если это любовь?", "Частная жизнь"

Юлия Райзмана без преувеличения можно назвать уникальным режиссером. Этому постановщику удавалось сохранить востребованность и популярность на протяжении всей карьеры, а это почти 60 лет. Каждую новую эпоху он чувствовал, как никто другой, и точно отражал ее веяния в своих фильмах.

Из-за какой реплики Сталина Райзмана выслали из Москвы? Как на главную роль в картину "Коммунист" попал никому не известный студент Евгений Урбанский? Кого из знаменитых актеров постановщик открыл в своей ленте "А если это любовь?"? И как Юлию Райзману более полувека удавалось снимать фильмы, которые любили зрители?

Об этом – в программе "Тайны кино".