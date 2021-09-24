"Москва и мир": погода в столице и суд над экс-главой Каталонии

Классического бабьего лета в Москве в этом году не будет. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом он отметил, что воздух в столичном регионе все-таки немного прогреется. Со вторника выглянет солнце, температура поднимется до +14 градусов. Но из-за северо-восточного ветра теплее не станет. При классическом бабьем лете столбики термометров стремятся к отметке 20 градусов выше нуля.

Что касается ближайших выходных, то они не порадуют москвичей погодой. Будет пасмурно и дождливо. Всего с начала сентября в городе было целых 16 дождливых дней, выпало почти 75 миллиметров осадков. Только за 4 последних дня на Москву вылилось 60 процентов месячной нормы. Благодаря этому воздух стал чище. Экологи говорят, что концентрация загрязняющих веществ сократилась почти в 2 раза.

Итальянский суд решит судьбу бывшего главы Каталонии Карлоса Пучдемона. Его задержали накануне на острове Сардиния. Полицейские взяли его под стражу прямо в аэропорту. Ордер на арест был выдан Испанией еще два года назад.

Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу и хищениях. Кроме того, именно Пучдемона считают главным организатором референдума о независимости Каталонии, который прошел 4 года назад. Тогда большинство жителей автономии выступили за независимость региона. В Мадриде назвали произошедшее бунтом. Начались массовые аресты каталонских политиков.

Пучдемону удалось бежать, а большинство его соратников были осуждены на сроки до 13 лет тюрьмы. Судебные заседания сопровождались народными волнениями. Волна протестов накрыла регион. Сам лидер свободной Каталонии обосновался в Бельгии и даже был избран депутатом Европарламента. Но политика вновь подвел патриотизм. На Сардинию он приехал, чтобы посетить фольклорный праздник каталонской культуры.

Выборы в Госдуму признаны состоявшимися и действительными. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Все 15 членов комиссии подписали протокол и сводные таблицы, содержащие результаты голосования. Итоговая явка составила 51,72%. В выборах приняли участие почти 56,5 миллиона человек.

В этот раз избиратели могли сделать свой выбор онлайн. Такая возможность была у жителей семи регионов. По итогам голосования конституционное большинство получила "Единая Россия" – 324 кресла в Госдуме. За ней идет КПРФ с результатом 57 мандатов. У партии "Справедливая Россия – За правду" – 27, у ЛДПР – 21, а у "Новых людей" – 13.

Также по одному мандату получили партии "Родина", "Гражданская платформа" и Партия роста. Еще 5 кресел займут кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения.