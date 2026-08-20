"Мой район. Место встречи": район Нагатино-Садовники с Александром Пятковым

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" Дмитрий Харатьян вместе с народным артистом России Александром Пятковым отправится в район Нагатино-Садовники. Краевед Алексей Орлов поделится историей района, его гербом и расскажет о посещении садов российскими императорами.

Отдельное внимание уделят Яблоневому саду, его истории и современному благоустройству. Помолог Полина Андреева расскажет о популярных сортах яблок, их отличиях, полезных свойствах и противопоказаниях. Жительница района Ольга Бирюкова поделится опытом занятий хоровым пением в проекте "Московское долголетие".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".