20 августа, 11:30Город
"Мой район. Место встречи": район Нагатино-Садовники с Александром Пятковым
В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" Дмитрий Харатьян вместе с народным артистом России Александром Пятковым отправится в район Нагатино-Садовники. Краевед Алексей Орлов поделится историей района, его гербом и расскажет о посещении садов российскими императорами.
Отдельное внимание уделят Яблоневому саду, его истории и современному благоустройству. Помолог Полина Андреева расскажет о популярных сортах яблок, их отличиях, полезных свойствах и противопоказаниях. Жительница района Ольга Бирюкова поделится опытом занятий хоровым пением в проекте "Московское долголетие".
Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".