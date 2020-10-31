"Москва с акцентом": Новая Зеландия

Даниил вырос в Новой Зеландии, а к 18 годам решил переехать в Россию и отслужить в армии. Друзья и знакомые крутили у виска, но молодой человек был уверен в том, что делает. В итоге нашел здесь свое счастье.

Оказавшись в Москве, он встретил девушку, которая не только разделила с ним его ценности, но и стала партнером в их собственном небольшом бизнесе.

Какие прозвища получил новозеландец в российской армии? Что неприятно удивило его в Москве, а что, наоборот, порадовало? И почему он считает российскую столицу городом невероятных возможностей? Об этом и не только в новом выпуске "Москвы с акцентом".