"Личная территория": в недобрые руки

Виктория не может вернуть котенка, которого отдала на передержку семейной паре Орешкиных. Александр и Полина недавно похоронили своего любимого персидского кота и решили найти себе ласковых друзей из мини-приюта Виктории. Зоозащитница передала им двух здоровых трехмесячных котов, однако уже через две недели один из них скончался от отека мозга, а второй заболел.

Виктория потребовала вернуть котенка, но получила отказ. Она намерена забрать питомца любыми способами, пока он жив. Подробнее – в программе "Личная территория".