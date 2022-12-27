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27 декабря, 20:00

Общество

"Личная территория": в недобрые руки

"Личная территория": в недобрые руки

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Виктория не может вернуть котенка, которого отдала на передержку семейной паре Орешкиных. Александр и Полина недавно похоронили своего любимого персидского кота и решили найти себе ласковых друзей из мини-приюта Виктории. Зоозащитница передала им двух здоровых трехмесячных котов, однако уже через две недели один из них скончался от отека мозга, а второй заболел.

Виктория потребовала вернуть котенка, но получила отказ. Она намерена забрать питомца любыми способами, пока он жив. Подробнее – в программе "Личная территория".

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обществовидеоАлиса Муравьева
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