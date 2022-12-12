"Личная территория": была ваша, стала наша

Кресты на стенах, потолке, в ванной и на кухне – святым знамением Василий пометил всю трехкомнатную квартиру, чтобы отпугнуть квартирных рейдеров. Захватчицей он считает Нагиму.

Женщина несколько лет назад выкупила долю в квартире у сына Василия. Но переехать в свою комнату новая собственница не может. Со слов женщины, это Василий со своей матерью пытаются превратить ее жизнь в ад. Кто и какие цели на самом деле преследует? Подробнее – в программе "Личная территория".