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Новости

12 декабря, 20:00

Общество

"Личная территория": была ваша, стала наша

"Личная территория": была ваша, стала наша

В Москве прошла пресс-конференция Деда Мороза из Великого Устюга

Москвич показал, как семья украсила елку к Новому году

"Атмосфера": облачная погода и снег с дождем ожидаются в Москве 13 декабря

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве в течение 12 декабря

Москвичка показала, как украсила елку к Новому году

Новости часа: названа причина затруднений по ликвидации очага пожара в ТЦ "Стройтракт"

Новости часа: около 50% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Половина месячной нормы осадков выпала в Москве меньше, чем за сутки

Главную новогоднюю ель России спилили под Волоколамском

Кресты на стенах, потолке, в ванной и на кухне – святым знамением Василий пометил всю трехкомнатную квартиру, чтобы отпугнуть квартирных рейдеров. Захватчицей он считает Нагиму.

Женщина несколько лет назад выкупила долю в квартире у сына Василия. Но переехать в свою комнату новая собственница не может. Со слов женщины, это Василий со своей матерью пытаются превратить ее жизнь в ад. Кто и какие цели на самом деле преследует? Подробнее – в программе "Личная территория".

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Программа: Личная территория
обществовидеоСветлана Ключникова
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