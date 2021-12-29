"Злобный ЗОЖ": тренировка по методу табата

Что такое тренировка по методу табата и правда ли можно похудеть, занимаясь всего 4 минуты в день? Зачем все стоят на гвоздях? И поможет ли тренировочная маска улучшить спортивные результаты?

На все эти вопросы ответит "Злобный ЗОЖ".