"Злобный ЗОЖ": кардио- и силовые тренировки

Силовые или кардио: какие тренировки эффективнее сжигают жир? Поможет ли

голодание стать стройнее? И действительно ли инъекции гиалуроновой кислоты способны вернуть молодость?

Ответы на все эти вопросы – в проекте "Злобный ЗОЖ".