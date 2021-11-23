"Московский патруль": женщина пыталась продать младенца в номере столичного отеля

В Москве суд арестовал женщину, которая отнеслась к своему малышу, как к товару. Она нашла покупателей в интернете, а после родов назначила дату сделки.

Во сколько она оценила сына? И кто пришел на встречу? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

