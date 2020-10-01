"Московский патруль": в столице арестовали пенсионера, подозреваемого в убийстве

В столице суд арестовал пенсионера, которого подозревают в убийстве своего знакомого.

Останки человека были спрятаны в разных районах Москвы. И прежде чем выйти на след преступника следователям сначала нужно было выяснить личность жертвы. Позднее был задержан Игорь Евреинов. Он полностью признал свою вину, уверяет, что раскаивается и сотрудничает со следствием. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

