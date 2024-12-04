"Сити": москвичам рассказали о главных концертах текущей недели

Команда проекта "Сити" составила подборку главных концертов текущей недели, которые состоятся в Москве.

Так, пройдет мультимедийное шоу "Полночный троллейбус". На сцене исполнят самые известные песни поэта Булата Окуджавы. Также на концерте исполнят необычные аранжировки, прозвучат отрывки воспоминаний Окуджавы и стихотворения его современников. Мероприятие пройдет 4 декабря в 20:00 в концертном зале "Москва".

Также москвичам рекомендуют посетить концерт группы "Обе две". Все главные треки артисты исполнят в акустическом варианте. Также можно будет услышать песни с альбома "Знаешь, что я делала". Их акустические версии на сцене прозвучат впервые. Концерт пройдет 5 декабря в 19:00 в клубе Stereo People.

Еще одним интересным мероприятием станет сольный концерт артистки Люси Чеботиной. Исполнительница впервые представит последний альбом на сольной программе "Первая леди", где прозвучат главные хиты: "Солнце Монако", "Плакал Голливуд", "Целуй меня". Все это будет сопровождаться световыми эффектами, также обещают выступления других артистов. Концерт пройдет 5 декабря в 20:00 в Live Арене.

Помимо этого, певица Ева Польна впервые представит новую программу из любимых фанатами песен: "Зима в сердце", "Он чужой", "Ты где-то". Однако не обойдется и без новых композиций. Концерт пройдет 8 декабря в 19:00 в Live Арене.