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Культура

"The City": новинки на стриминговых сервисах

"The City": новинки на стриминговых сервисах

"Тайны души": Ольга Тумайкина

"Ночью The City": нетипичные сериалы

"Золотая рыбка": Юрий Грымов

"Юмор на все времена": Савелий Крамаров

"Тайны нашей эстрады": последняя песня о любви Арно Бабаджаняна

В России выйдет драма "Звезды в полдень" на этой неделе

На Каннском кинофестивале покажут новые фильмы Уэса Андерсона и Мартина Скорсезе

"The City": в российский прокат выйдет драма "Звезды в полдень".

"Мой район": "Московское долголетие". Театр. Замоскворечье

На стриминговых сервисах вышло много новинок. Например, можно посмотреть сериал "Жить жизнь" в онлайн-кинотеатре START. Это история про любовные похождения успешного маркетолога.

На more.tv уже доступен фантастический сериал про подростков, которые застряли в виртуальной реальности. Еще на стриминге Amediateka стартует сериал "Младшая сестра". Там рассказывается про большую еврейскую семью.

Об этом – в программе The City.

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Программа: The City
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