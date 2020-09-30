The City: "Я, Энди Уорхол" и "Просто представь, что мы знаем"

Новую Третьяковку заподозрили в подлоге. Посетители новой выставки "Я, Энди Уорхол" усомнились в оригинальности работ.

На онлайн-платформе вышел мини-сериал "Просто представь, что мы знаем". Это картина от автора "Последнего министра" Романа Волобуева.

По сюжету три амбициозные журналистки ведут популярный Telegram-канал. В какой-то момент они случайно публикуют ложную новость о смерти известного расследователя. Все четыре серии первого сезона девушки будут исправлять эту ошибку, искать инвесторов и публиковать новые истории. Подробнее – в сюжете проекта The City.