В Третьяковке после критики выставки Уорхола заявили, что не занимались ее организацией

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Государственной Третьяковской галерее на фоне критики выставки "Я, Энди Уорхол" заявили, что не занимались организацией данного мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Выставка "Я, Энди Уорхол" проходит в выставочных залах, переданных Государственной Третьяковской галереей в безвозмездное пользование Союзу художников России, которые расположены на 4-м этаже здания по адресу Крымский Вал, 10, и функционируют как независимая от Третьяковской галереи структура", – приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Сотрудники добавили, что Третьяковская галерея лишь обеспечивает содержание этой площадки, уточнив, что сами в выставочную программу Союза художников РФ не вмешиваются.



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Ранее в социальных сетях появились споры по поводу работ на выставке. Многие пользователи усомнились в оригинальности произведений. Позднее искусствовед Ольга Свиблова, комментируя данную ситуацию, заявила, что не видит поводов для сомнения в подлинности картин.

На экспозиции собраны более 200 работ художника поп-арта, в числе которых "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл", "Мао", Вымирающие виды" и другие. В частности, представлены различные иллюстрации, обложки журналов и пластинок, рисунки, кинофильмы "Пробы" и "Эмпайр".

В галерее также воссоздана "Серебряная Фабрика" – арт-студия Уорхола в Нью-Йорке. Посетители могут познакомиться с одной из самых популярных инсталляций художника, ставшей символом поп-арта, – "Серебряными облаками". Посмотреть работы можно до 10 января 2021 года.

