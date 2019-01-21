Первый пункт стерилизации дворняжек открылся в Москве

Сделать стерилизацию беспородным собакам и кошкам теперь можно бесплатно. Первый пункт, где проводятся такие операции, 21 января открылся в доме 86 по Ленинскому проспекту, сообщает телеканал Москва 24.
Запись на процедуру уже началась. Ветеринары будут оперировать животных каждый будний день. Кроме того, один-два раза в месяц услуга станет доступной и по выходным.
После операции кошек и собак нужно будет забрать домой на реабилитацию, которая займет от трех до шести дней.
Ранее представители организации помощи бездомным животным "Экология человека" назвали бесплатную стерилизацию беспородных животных уникальным проектом. По их словам, сейчас в столице насчитывается 13 городских приютов для безнадзорных животных, где живут около 16 тысяч собак и более 700 кошек.
Специалисты отмечают, что стерилизация является единственным гуманным методом регулирования численности животных. Они подчеркивают, что в ветклиниках такие операции стоят дорого, поэтому многие хозяева беспородных животных не могут их оплатить.
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