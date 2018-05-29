Эмиссар КНДР выехал в Нью-Йорк

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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что эмиссар КНДР, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль вылетел в Нью-Йорк. Глава Белого дома поделился этой новостью в своем Twitter.

"Мы объединили отличную команду для переговоров с Северной Кореей. В настоящее время проходят встречи по вопросу саммита. Эмиссар КНДР Ким Ен Чхоль сейчас направляется в Нью-Йорк", – написал Трамп.

Встреча глав США и КНДР запланирована в Сингапуре на 12 июня. Точных договоренностей по встрече еще нет. Ранее обе стороны на этапе переговоров заявляли о ее возможной отмене. Так Трамп заявил, что событие может быть сорвано агрессивной риторикой со стороны Северной Кореи. Затем лидер США рассказал о продуктивных переговорах по будущей встрече.

Отмечалось также, что к саммиту может присоединиться президент Южной Кореи, если США и КНДР окончательно примут решение о проведении переговоров.