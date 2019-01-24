В Шотландии арестовали экс-главу правительства Салмонда – СМИ

Фото: ТАСС/PA Images/Jane Barlow

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд взят под стражу и предстанет перед судом 24 января. Об этом пишет The Telegraph.

В шотландской полиции изданию подтвердили арест 64-летнего мужчины, отказавшись давать более подробные комментарии.

Салмонд был лидером Шотландской национальной партии. С 2007 по 2014 год он возглавлял правительство Шотландии. Кроме того, бывший первый министр ведет политическое шоу на RT. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что информация об аресте Салмонда соответствует действительности.

По данным The Telegraph, ранее экс-глава правительства Шотландии оказался замешан в сексуальном скандале. Летом прошлого года две женщины обвинили политика в домогательствах. Салмонд назвал эти обвинения ложью и обратился в суд с иском против правительства, давшего ход скандалу. Тогда политик выиграл дело.