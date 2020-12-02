Алиев учредил День победы в Азербайджане

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил дату завершения боевых действий в Нагорном Карабахе – 10 ноября – Днем победы, который будет отмечаться ежегодно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

Кроме того, дата возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе в 2020 году – 27 сентября – объявлена ежегодным Днем памяти.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.

При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях. Также Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

