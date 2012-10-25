На московской выставке представили неизвестные работы Веры Мухиной

В Музее современного искусства на Петровке открылась выставка одного из самых знаменитых скульпторов советской эпохи Веры Мухиной. Здесь можно увидеть малоизвестные работы мастера, работавшего также декоратором и модельером.

Посетителям представят графику, рисунки, скульптуры, разработки сценического оформления для спектаклей "Роза и Крест" А. Блока, "Ужин шуток" Сэма Бенелли, "Электра" Софокла, сообщается на сайте музея.

В экспозиции также можно увидеть эскизы платьев, созданные по выкройкам Мухиной.

Советский период был не самым удачным временем для развития модной индустрии. Поэтому художники создавали свои неброские костюмы из простых материалов. Например, некоторые наряды Мухиной сшиты из сукна, полотенец и парусины.

Выставка "Театр Веры Мухиной: неизвестные страницы творчества скульптора" будет работать до 2 декабря. Стоимость билетов – 150 рублей.

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